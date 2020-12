Paura per Gigi Riva, incidente domestico per l’ex calciatore del Cagliari: le condizioni di salute

14 Dicembre 2020 16:42

Paura per Gigi Riva in seguito ad un incidente domestico avvenuto nella sua casa nel quartiere di San Benedetto a Cagliari: l’ex calciatore ha riportato solo un trauma facciale

Tanta paura nella notte per Gigi Riva, il famoso ex calciatore del Cagliari protagonista di un piccolo incidente domestico. Secondo quanto si legge su l’Unione Sarda, ‘Rombo di tuono’ è caduto nella sua abitazione nel quartiere di San Benedetto, a Cagliari, riportando un trauma facciale e qualche escoriazione. Per fortuna nulla di grave, solo un grande spavento. Gigi Riva, che attualmente ricopre la carica di presidente onorario del Cagliari, non ha voluto nemmeno recarsi all’ospedale dopo il pronto intervento dei soccorsi avvenuto sul posto. Il figlio ha commentato: “tutto ok, solo un grosso spavento“.