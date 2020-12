Paura per Lapo Elkann, minacce di morte e insulti fascisti: “tiro a segno con l’ebreo”

10 Dicembre 2020 19:15

Lapo Elkann denuncia minacce di morte e insulti di matrice fascista ai suoi danni: il tutto è nato a causa di un tweet dell’imprenditore italiano

Nelle ultime ore Lapo Elkann è stato raggiunto da una grande mole di minacce di morte e insulti fascisti. Il motivo? Un tweet che ha fatto infuriare alcune persone con idee politiche piuttosto estreme. Lo stesso Lapo Elkann ha spiegato, allegando degli screen come prova, di aver ricevuto tali minacce dopo aver espresso il suo pensiero in merito allo scioglimento dei gruppi fascisti presenti in Italia: “Lunedì sera guardando Report su Rai3 ho fatto un tweet per dire che i gruppi fascisti vanno sciolti e lo ribadisco. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce di morte e insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità giudiziaria”.