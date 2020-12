1 Dicembre 2020 13:20

La disposizione vale per le Regioni che sono passate dalla “zona rossa” alla “zona arancione”

In Calabria, Lombardia e Piemonte si tornano ad effettuare le prove pratiche di guida per le patenti. In coerenza con le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, è stata disposta infatti la ripresa delle attività concernenti le prove pratiche di guida da realizzarsi nel territorio delle Regioni sono passate dalla “zona rossa” alla “zona arancione”.