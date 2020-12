Passa l’emendamento Cannizzaro: arrivano 15 milioni di euro per il porto di Reggio Calabria, verrà ampliato e ammodernato [DETTAGLI]

20 Dicembre 2020 12:02

Reggio Calabria, arrivano 15 milioni di euro per ammodernare e ampliare il porto: li ha ottenuti il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro

Arrivano 15 milioni per il porto di Reggio Calabria, che sarà così “riqualificato, ammodernato e ampliato“: l’importante destinazione è stata ottenuta la scorsa notte in Commissione Bilancio, alla Camera dei Deputati, durante l’esame Finanziaria 2021, dal deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro, che pur militando nelle fila delle opposizioni all’attuale maggioranza di Governo riesce ad ottenere risultati importanti per la città. Dopo i 25 milioni di euro ottenuti due anni fa per l’Aeroporto, oggi arriva un altro emendamento di Cannizzaro che è stato approvato all’unanimità.

“Orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto in queste settimane“, ha dichiarato lo stesso Cannizzaro, “voglio ringraziare tutti i miei colleghi di Forza Italia per il sostegno che mi hanno dato nell’attività emendativa. Questa grande vittoria arriva in un momento non felice per la città di Reggio Calabria – ha concluso Cannizzaro – e mi auguro possa contribuire ad alimentare una fiammella di speranza che non si deve mai spegnere affinchè la nostra città torni la Grande Reggio che fu in un tempo“.

