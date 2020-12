Passa l’emendamento Cannizzaro, arrivano 15 milioni di euro per il porto di Reggio Calabria: “importante risultato politico”

21 Dicembre 2020 18:14

Passa l’emendamento Cannizzaro: “l’importante risultato politico conseguito per Reggio e la Calabria approvato all’unanimità dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ci inorgoglisce”

“L’importante risultato politico conseguito dall’On. Francesco Cannizzaro per Reggio e la Calabria in occasione dell’Emendamento 120.21 approvato all’unanimità dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ci inorgoglisce e ci dà nuova linfa, perché va ad alimentare la speranza e la fiducia dei cittadini nella buona politica”. E’ quanto scrivono in una nota Giovanni Arruzzolo (FI), Raffaele Sainato (FI), Giacomo Crinò (CdL), Giuseppe Neri (F.d.I), Nicola Paris (Udc). “Viviamo un momento storico e politico classificabile tra i peggiori nella storia della Repubblica italiana, con ripercussioni ovvie su tutta la Nazione ed in particolar modo su quei territori già martoriati come la Nostra Regione. Azioni come quella appena messa a segno dal Deputato reggino di Forza Italia sono la ‘medicina’ migliore per riscattare l’immagine spesso traviata del politico calabrese. Pensare ad investimenti massicci per infrastrutture strategiche sul piano dello sviluppo regionale è di vitale importanza per il raggiungimento di migliori risultati collettivi, sempre al servizio della Nostra amata Calabria. Ecco perché esprimiamo vivo compiacimento, augurandoci che – insieme all’Emendamento già ottenuto circa un anno fa per l’Aeroporto dello Stretto – si possa proseguire nel solco tracciato da questi due interventi per uscire dalla fase di regresso in cui la Regione si trova ormai da anni”, conclude.