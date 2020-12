Poker Juventus, il Parma non scende in campo: festa del gol al Tardini con Cristiano Ronaldo e Morata protagonisti

19 Dicembre 2020 22:34

La Juvetus supera il Parma con un netto 0-4: apre le danze Kulusevski, Cristiano Ronaldo segna una doppietta, Morata chiude i giochi

Dopo il pareggio in Fiorentina-Verona e la vittoria della Sampdoria sul Crotone, il sabato della 13ª giornata di Serie A prosegue con il successo rotondo della Juventus sul Parma. I bianconeri si sono imposti per 0-4 sul Parma, dominando la gara per tutti e 90 i minuti di gioco. Sono un pericolo per la porta bianconera difesa dal grande ex Gigi Buffon abile nel rispondere presente su Kucka nel primo tempo, poi è un monologo bianconero: apre le danze Kulusevski, altro ex di turno, poi Cristiano Ronaldo alterna un gol sul finire del primo tempo e uno all’inizio del secondo che chiudono definitivamente i giochi. La Juventus continua la sua striscia positiva di risultati e sale a quota 27 punti agganciando l’Inter al secondo posto. Per il Parma, 14° a +5 sulla zona salvezza, una serata da dimenticare.

RISULTATI SERIE A 13ª GIORNATA

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona 1-1 (8′ Veloso rigore, 19′ Vlahovic rigore)

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone 3-1 (26′ Damsgaard, 36′ Jankto, 45’+1 Simy, 65′ Quagliarella)

Ore 20:45

Parma-Juventus 0-3 (23′ Kulusevski, 26′ 48′ Cristiano Ronaldo, 86′ Morata)

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli

CLASSIFICA

MILAN 28 INTER 27 JUVENTUS 27 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 ROMA 21 VERONA 20 ATALANTA 18 LAZIO 18 SAMPDORIA 17 UDINESE 14 CAGLIARI 13 BOLOGNA 13 PARMA 12 BENEVENTO 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 10 GENOA 7 TORINO 6

CROTONE 6

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 12 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Immobile (Lazio) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Veretout (Roma) 6 reti Quagliarella (Sampdoria) 6 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (14ª GIORNATA)

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ORE 18:30

Crotone-Parma

ORE 20:45

Juventus-Fiorentina

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ORE 18:30

Verona-Inter

ORE 20:45

Bologna-Atalanta

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento