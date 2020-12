Pari e spettacolo fra Juventus e Atalanta: Cristiano Ronaldo tradisce dal dischetto, Gollini fa il fenomeno

16 Dicembre 2020 20:32

Juventus-Atalanta termina 1-1 fra continue emozioni. Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore, Gollini lo ipnotizza e ferma altre 2 volte Morata

La 12ª giornata di Serie A prosegue a suon di pareggi. Dopo lo 0-0 di Udinese-Crotone e l’1-1 di Benevento-Lazio giocate ieri, il programma serale del turno infrasettimanale di Serie A si apre con un’altra X. Il big match fra Juventus e Atalanta termina con un 1-1 che non rende giustizia alle emozioni vissute nell’arco dei 90 minuti. La partita è scoppiettante, giocata sempre a ritmi alti, con occasioni da entrambe le parti. Inizia forte la Juventus che costruisce bene in verticale e prova a fare male con le giocate di Morata e le incursioni di Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo sbaglia un gol clamoroso di tacco a porta vuota, il portoghese spara a salve, così come per tutto il match.

Ci pensa Federico Chiesa a sbloccare la gara con un bellissimo tiro a giro da fuori area al quale risponde nella ripresa Freuler con un’altra sassata dal limite. Le due squadre non si accontentano di tornare a casa con un solo punto, i contropiedi si sprecano: Gollini ferma due volte Morata nell’1vs1, poi ipnotizza Cristiano Ronaldo dal dischetto, su rigore (dubbio) procurato da un’ottimo Chiesa. Nell’altra porta Szczesny risponde presente sul Papu Gomez, subentrato dalla panchina e su un colpo di testa a botta sicura di Romero. Finisce 1-1, punteggio tutto sommato corretto per quanto fatto vedere dalle due squadre, ma che in termini di gol sarebbe potuto essere ben più ampio!

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone 0-0

ore 20:45

Benevento-Lazio 1-1 (25′ Immobile, 45′ Schiattarella)

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta 1-1 (29′ Chiesa, 57′ Freuler)

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

ore 20:45

Roma-Torino

CLASSIFICA

MILAN 27 INTER 24 JUVENTUS 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 22 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 18 LAZIO 18 UDINESE 13 CAGLIARI 12 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 11 PARMA 11 BENEVENTO 11 SPEZIA 10 FIORENTINA 9 TORINO 6 GENOA 6

CROTONE 5

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Ronaldo (Juventus) 10 reti Lukaku (Inter) 9 reti Belotti (Torino) 8 reti Immobile (Lazio) 7 reti Mkhitaryan (Roma) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Soriano (Bologna) 5 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Veretout (Roma) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (13ª GIORNATA)

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone

Ore 20:45

Parma-Juventus

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli