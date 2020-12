Papa Francesco cambia fede… calcistica: da tifoso del San Lorenzo accetta la tessera del Boca per beneficenza

17 Dicembre 2020 11:37

Papa Francesco tifa San Lorenzo, ma il Boca Juniors gli dona la tessera da tifoso n°1 del club: è un progetto di beneficenza che promuove l’istruzione scolastica in Argentina

È il caso di dirlo: Papa Francesco ha cambiato fede! No, la religione non c’entra, stiamo parlando della passione calcistica. Il pontefice, grande tifoso del San Lorenzo, ha accettato di diventare tifoso del Boca Juniors con tanto di tessera del club, ma per beneficenza. Papa Bergoglio ha deciso di appoggiare insieme agli ‘Xeneizes’ il progetto di Scholas Occurrentes che si occupa di promuovere integrazione e diritto allo studio per oltre un milione di bambini in oltre 400.000 centri educativi sparsi in 190 paesi nel mondo. Il presidente del Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, ha pubblicato sui social la foto della tessera del Papa e della maglietta con il n°1, scrivendo: “è un orgoglio sapere che il Sommo Pontefice ha già la sua tessera del Boca e ricevere la maglia con la sua firma. Con José del Corral, presidente di Scholas Occurentes, stiamo portando avanti un accordo in cui il club sarà un partner strategico in tutto il paese per i progetti della rete scolastica”.