Paolo Rossi dal barbiere, il simpatico spot Visa del 2013: era ancora l’incubo del Brasile! [VIDEO]

11 Dicembre 2020 11:58

Paolo Rossi e il simpatico spot Visa del 2013: anche dal barbiere ‘Pablito’ è l’incubo del Brasile e dei brasiliani

Dopo la morte di Paolo Rossi, avvenuta nella tarda notte a cavallo fra 9 e 10 dicembre, le tantissime persone che lo hanno ricordato hanno sottolineato un aspetto in comune: il suo buon umore. ‘Pablito’ era una persona solare e positiva, sempre sorridente e con una bontà contagiosa. Certo, magari i brasiliani avranno un ricordo diverso di lui dopo quell’incredibile tripletta segnata nel Mondiale del 1982 in una partita che viene ricordata nella storia verdeoro come la ‘Tragedia del Sarrià’.

A riprova di ciò è presente un vecchio spot della Visa, risalente al 2013, con protagonista proprio Paolo Rossi in Brasile. ‘Pablito’, intento a farsi fare la barba da un barbiere del luogo, viene riconosciuto dall’uomo al momento di pagare. “P… aolo Rossi?“, esclama l’uomo scrutandolo in volto. Tornando indietro con i ricordi il barbiere ripensa ai dispiaceri di quando ero bambina e i pianti della famiglia per i suoi 3 gol al Brasile. La tensione sale, il barbiere ha ancora in mano il rasoio che pulisce nervosamente sulla tovaglietta, Paolo Rossi deglutisce impietrito… ma la situazione si risolve serenamente. Alla sua uscita dal locale entra un altro cliente inusuale: Zinedine Zidane che eliminò il Brasile con la sua Francia nel 1998 e nel 2006, un altro incubo per il povero barbiere. Che poi: cosa ci fa Zidane, pelato, dal barbiere?