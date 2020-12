Il panettone del Bar Winner, il più richiesto di Reggio Calabria: ecco come ordinarlo

21 Dicembre 2020 16:48

A Reggio Calabria spopola il panettone del Bar Winner: è possibile ordinarlo nei due punti vendita di Gallico e del Corso Garibaldi

Sta letteralmente andando a ruba il panettone del Bar Winner di Reggio Calabria, appositamente realizzato per addolcire il Natale condizionato dalla pandemia dai maestri pasticceri dello storico bar reggino che ha da poco inaugurato un nuovo punto vendita nel centralissimo corso Garibaldi, nei pressi di piazza Duomo. Il panettone del Bar Winner è così buono che sta ricevendo richieste di acquisto da tutt’Italia: realizzato con lievito madre e con un processo di lavorazione di circa 36 ore, è il risultato di un lavoro particolarmente attento e meticoloso nella ricerca delle migliori materie prime di ottima qualità.

Il gusto del panettone è quello tipico della tradizione natalizia nata a Milano poco meno di un secolo fa, e dalla capitale meneghina poi esportato in tutt’Italia e in gran parte del mondo, soprattutto nell’america Latina. La magia del Natale si rinnova anche in questo 2020 falcidiato dalla pandemia provocata dal Coronavirus e il panettone del bar Winner porta un delizioso e immancabile tocco di gusto nelle case dei reggini per addolcirsi il palato e l’anima in un periodo particolarmente difficile.

E’ possibile acquistare i panettoni del Bar Winner direttamente nei punti vendita di Gallico, in Via Nazionale n° 89,o presso il punto vendita del Corso Garibaldi al civico n°322, a pochi passi da Piazza Duomo.

Per l’ordinazione online, invece, è possibile contattare il bar Winner al numero 0965370790, all’indirizzo email info@barwinner.it o nell’apposita pagina facebook https://www.facebook.com/barwinner.it