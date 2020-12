Palmi, il 39enne georgiano arrestato dalla Polizia già liberato dal Tribunale: “decreto di espulsione non è mai stato tradotto e lui non l’ha capito”. I dettagli

23 Dicembre 2020 12:51

Palmi, la lettera degli avvocati difensori del cittadino georgiano arrestato

Gli avvocati Francesco Nucara e Fulvio Gambadoro, difensori del cittadino georgiano arrestato a Palmi perchè trovato in possesso di documento falso polacco, evidenziano quanto segue: “il predetto cittadino è stato immediatamente liberato dal giudice del Tribunale monocratico di Reggio Calabria in quanto non è emersa alcuna pericolosità sociale a carico. Per altro la difesa ha già rilevato che il decreto di espulsione non era stato tradotto in cirillico e pertanto non poteva essere compreso dall’imputato. Infine anche la vicenda del documento falso deve essere approfondita poiché il predetto riteneva invece la sua attendibilità essendosi rivolto ad Agenzie del luogo”.