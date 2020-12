Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Frata Nardò LIVE 4°Q: Mascherpa guida la reazione calabrese!

13 Dicembre 2020 19:30

Pallacanestro Viola Reggio Calabria torna in campo contro Nardò fra le mura amiche del Palacalafiore: il racconto della partita valida per la 3ª giornata di Serie B

Una vittoria ed una sconfitta. Questo il bilancio stagionale della Pallacanestro Viola Reggio Calabria nelle prime due uscite stagionali nel campionato di Serie B. La formazione reggina ha battuto Catanzaro nell’esordio stagionale in casa, mentre in trasferta ha subito il primo stop dell’anno contro Molfetta, seppur al termine di un match combattuto. Questa sera la terza sfida della stagione mette di fronte i neroarancio contro Frata Nardò, formazione pugliese che ha iniziato la stagione con due sconfitte, ma che gli addetti ai lavori indicano come una delle possibili candidate a giocarsi la promozione in A2. StrettoWeb racconterà ai suoi lettori la partita direttamente dal Palacalafiore attraverso la diretta LIVE con le azioni più belle e le giocate più avvincenti del match.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Frata Nardò LIVE:

4° Quarto – Ancora Genovese, tripla! 51-67

4° Quarto – Petrucci mette 2 liberi, Genovese risponde con una tripla! 48-67

4° Quarto – Due triple di Mascherpa! Forza ragazzi! 45-67

4° Quarto – Fontana da 2, risponde Genovese 39-60

Fine 3° Quarto – Vorremmo raccontarvi una partita diversa, ma il copione non cambia. Nardò aumenta il vantaggio di qualche punto ogni quarto, la Viola proma a metterci il cuore, ma davanti si sbaglia tanto e la difesa traballa. Ai liberi i pugliesi sbagliano poco 37-58

3° Quarto – Un libero per Fontana, 2 per Mascherpa 37-58

3° Quarto – Genovese da dentro l’area, elegante. 2 punti per la Viola 35-57

3° Quarto – Fallo di Mascherpa su Dip, 2 liberi a bersaglio. Fall subisce fallo, ma sbaglia entrambi i tentativi dalla lunetta 33-57

3° Quarto – Altro fallo su Coviello che mette 2 liberi 33-55

3° Quarto – Due liberi per Coviello, entrambi a segno. Viola sotto di 20 punti, si fa durissima 33-53

3° Quarto – Enihe mette 2 punti e subisce fallo da Genovese: libero addizionale a segno 33-51

3° Quarto – Dip e Burini da 2, allunga Nardò 33-48

3° Quarto – Genovese e Mascherpa da 2, primi punti per la Viola ad inizio secondo tempo 33-46

Fine primo tempo! – La Viola non riesce ad recuperare terreno. Nardò sembra sempre in grado di far male alla retroguardia neroarancio, specialmente quando Dip (10) e Fontana (9 punti). Reggio Calabria ha bisogno del miglior Mascherpa davanti e dell’esperienza di Genovese per recupera 29-44

2° Quarto – Altri due da dentro l’area per Fontana 29-44

2° Quarto – Errore difensivo Fall-Roveda: 2 punti facili per Fontana 29-42

2° Quarto – Yande Fall in transizione, 2 punti. Risponde con due liberi Coviello 29-40

2° Quarto – Ancora Fontana: 2 punti e libero. Mascherpa guida la reazione Viola con 4 punti, Barrile lo accompagna con un tiro dalla media, Dip limita i danni per gli ospiti 27-38

2° Quarto – Dip, Fontana e Bjelic da 2, altro break per Nardò 21-33

2° Quarto – Mascherpa da 2, con fallo! Gioco da 3 punti per la guardia neroarancio 21-27

2° Quarto – Prunotto da 2, risponde Petrucci, poi altra tripla di Genovese! 18-25

2° Quarto – Genovese risponde subito presente! Tripla in apertura di quarto 13-22

Fine 1° Quarto – La Viola parte bene, poi Nardò viene fuori alla distanza. Tanti errori al tiro per Mascherpa e Genovese, entrambi ancora a secco, percentuali da migliorare assolutamente per tornare in corsa. 10-22

1° Quarto – Enihe ancora da 2, Coviello da 3. Nardò chiude in crescendo 10-22

1° Quarto – Enihe da 3 punti! 10-17

1° Quarto – Due punti per Coviello, doppio libero realizzato da Enihe su fallo di Roveda, tripla di Dip. Che break di Nardò! 9-14

1° Quarto – 4 punti per Burini, accorcia Nardò. Rientra Barrile per la Viola 9-8

1° Quarto – Altri due per Sebrek, poi tripla di Roveda! Accorcia Enihe. Che inizio ragazzi! 7-4

1°Quarto – Problema al volto per Barrile, costretto al cambio dopo un contrasto. Due punti per Dip, risponde Sebrek 2-2

18:00 – Si comincia! Primo possesso Nardò

17:50 – Brividi per l’Inno Nazionale, sale la tensione in vista della palla a 2!

17:45 – Tutto pronto per l’inizio della gara fra Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Frata Nardò, valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi vogliono riscattarsi dopo il primo ko stagionale in trasferta rimediato contro Molfetta