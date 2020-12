Pallacanestro Viola Reggio Calabria, coach Bolignano a StrettoWeb: “fra Nardò e Monopoli ecco il reale valore della mia squadra”

20 Dicembre 2020 21:41

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria supera Monopoli 94-76: coach Domenico Bolignano fa il punto sulla gara ai microfoni di StrettoWeb

Arriva la seconda vittoria stagionale per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria che nel back to back casalingo al Palacalafiore dà un colpo di spugna alla sconfitta contro Nardò (la seconda consecutiva dopo quella contro Molfetta) battendo 94-76 Monopoli. Prestazione positiva per i ragazzi di coach Bolignano che hanno fatto valere il miglior tasso tecnico e la maggior prontezza atletica rispetto ai pugliesi, ripescati al posto di Matera e più indietro dal punto di vista fisico.

In conferenza stampa, coach Bolignano ha risposto alle domande di StrettoWeb, spiegando quale sia il reale valore della Viola fra la brutta prova contro Nardò e la buona prova odierna contro Monopoli: “dico un’ovvietà: la verità sta nel mezzo. Stiamo parlando di due squadre che hanno valori diversi sul campo. Avevamo detto quali fossero le squadre che, come roster, erano al di sopra di noi e quali quelle al di sotto: sicuramente Monopoli fa parte della seconda fascia del campionato, è inutile nasconderci. Però ogni partita va giocata con la stessa intensità e la stessa voglia di vincere. Poi si può perdere, però entri in campo per vincere sempre: questo non significa che contro Nardò non siamo entrati in campo per vincere. Contro Nardò siamo entrati in campo e forse abbiamo pagato l’impatto di trovare una squadra importante, che forse aveva più voglia di vincere di noi, che ci ha messo in difficoltà anche nelle cose che avremmo potuto fare bene pur perdendo di 30 punti. Non era quello il range comunque, il punteggio lascia il tempo che trova. Quella di oggi è stata una partita nella quale potevamo andare anche a più 30, ma per nostri demeriti o per quelli degli avversari, come succede nell’alternanza delle partite, loro si sono rifatti sotto. L’abbiamo tenuta sotto controllo”.

Viste le tante triple andate a bersaglio da parte della Viola, che Monopoli ha sofferto parecchio, abbiamo chiesto a coach Bolignano se la partita era stata preparata per sfruttare il tiro da dietro l’arco e quanto un tiratore esperto come Salvatore Genovese (24 punti, 6/11 da 3) sia stato fondamentale oggi: “noi abbiamo preparato la partita sapendo che loro facevano continui cambi a 3. Abbiamo trovato dei tiri aperti, con un’alta percentuale di realizzazione, in mano ai nostri miglior tiratori, ma quello è stato un vantaggio procurato da parte nostra e un demerito, in tante situazione, da parte di Monopoli che ha lasciato tanti tiri aperti ai nostri giocatori. Certo, è stata una serata in cui abbiamo fatto canestro con più frequenza, però in questa categoria a diversi giocatori, se gli lasci tempo e spazio per tirare difficilmente non fanno canestro. Nella pallacanestro moderna non puoi permetterti di lasciare così tanto tempo e spazio per il tiro. L’idea non era quella di impostare la partita per il tiro da 3 punti, ma quella di trovare dei vantaggi e sicuramente provare a concretizzarli. In alcuni frangenti provare a concretizzarli con il miglior tiro possibile, a volte lo abbiamo trovato prima del tempo perché la difesa di Monopoli non ha completato le rotazioni. Me lo aspettavo da una squadra in ritardo con la preparazione: noi siamo stati bravi ad approfittare di questo”.