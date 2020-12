10 Dicembre 2020 11:15

Palermo ringrazia il 4° reggimento genio guastatori. Il ringraziamento all’Esercito dalla città palermitana per il coraggio e la professionalità

Nei giorni scorsi, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito il riconoscimento di “Preziosa tessera del mosaico Palermo”, massima onorificenza cittadina, al 4° Reggimento Genio Guastatori della Brigata “Aosta”, per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso dell’intervento di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel porto di Palermo lo scorso 13 settembre che portò all’evacuazione di migliaia di palermitani. Con questo riconoscimento, il sindaco Orlando ha voluto ringraziare i guastatori del 4° reggimento per l’impegno con il quale, da sempre, si prodigano per la sicurezza della città metropolitana, come anche accaduto nel recente nubifragio del 15 luglio scorso, quando i militari dell’Esercito italiano sono intervenuti per liberare le strade da tonnellate di fango che avevano paralizzato l’arteria viaria principale della città. “L’assegnazione di questo riconoscimento – ha commentato Leoluca Orlando – è un atto dovuto da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di persone che hanno dimostrato amore per la vita, coraggio e altissima professionalità. A loro va anche l’apprezzamento ed il ringraziamento dell’intera comunità palermitana”. Nell’occasione, è stata consegnata al comune di Palermo la calotta (parte ogivale) della bomba disinnescata nel porto, a memoria di quell’evento di particolare rischio in cui si è trovata la città.