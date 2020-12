Palermo, neonata positiva abbandonata in ospedale: arrestata la madre

15 Dicembre 2020 17:42

Palermo, la bimba era stata abbandonata dalla madre ad ottobre

E’ stata arrestata la mamma della neonata abbandonata a Palermo lo scorso ottobre. La mamma si era presentata in un ufficio di polizia a Catania per chiedere come svolgere alcune pratiche e li e’ stata identificata grazie ai documenti e subito segnalata a Palermo. Gli agenti del capoluogo etneo si sono accorti infatti che su di lei pendeva una ordinanza di custodia cautelare, emessa dopo che gli investigatori erano riusciti a identificare la giovane donna, di etnia rom. La bimba due mesi fa era stata ricoverata all’ospedale dei bambini perche’ stava poco bene: dalle verifiche effettuate nel nosocomio era risultata positiva al Covid. Dopo il ricovero due donne, che si erano presentate come zie, erano andate a chiedere informazioni e poi avevano fatto perdere le proprie tracce. La bimba e’ oggi negativa ed e’ stata affidata a una famiglia, su disposizione del Tribunale dei minorenni.