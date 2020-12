Ospina, Insigne e il palo “tradiscono” Gattuso: Napoli immeritatamente KO a San Siro, per l’Inter decidono un rigore di Lukaku e un super Handanovic

16 Dicembre 2020 22:44

L’Inter batte di misura il Napoli grazie a un rigore di Lukaku, ma quanta fatica: il Napoli si impone nella ripresa nonostante l’uomo in meno. I risultati, la classifica, la marcatori e il prossimo turno

Un rigore di Lukaku a metà ripresa regala la vittoria all’Inter contro il Napoli in uno dei due big match di questa serata di Serie A (l’altro, Juventus-Atalanta, è terminato 1-1). Gattuso “tradito” da Ospina e Insigne. Il primo entra male e in ritardo dritto su Darmian, provocando il penalty decisivo, il secondo si fa espellere per un “vaffa” all’arbitro proprio susseguente a questa decisione. Nonostante ciò, però, è il Napoli ad uscire molto bene alla lunga fino al fischio finale, venendo fermata in tre occasioni da un super Handanovic e, in pieno recupero, da un clamoroso palo di Petagna. Conte ringrazia, vince e si avvicina ancor di più alla vetta dopo il pari dei “cugini” del Milan a Genova. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone 0-0

ore 20:45

Benevento-Lazio 1-1 (25′ Immobile, 45′ Schiattarella)

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta 1-1 (29′ Chiesa, 57′ Freuler)

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (13′ Traoré, 35′ Vlahovic)

Genoa-Milan 2-2 (47′ Destro, 52′ Calabria, 60′ Destro, 83′ Kalulu)

Inter-Napoli 1-0 (73′ rig. Lukaku)

Parma-Cagliari 0-0

Spezia-Bologna 2-2 (19′ Nzola, 63′ Nzola, 72′ Dominguez, 90’+2 Barrow)

Verona-Sampdoria 1-2 (41′ Ekdal, 54′ Verre, 70′ Zaccagni)

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

ore 20:45

Roma-Torino

CLASSIFICA

MILAN 28 INTER 27 JUVENTUS 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 18 LAZIO 18 UDINESE 14 SAMPDORIA 14 CAGLIARI 13 BOLOGNA 13 PARMA 12 BENEVENTO 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 10 GENOA 7 TORINO 6

CROTONE 6

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 10 reti Ronaldo (Juventus) 10 reti Belotti (Torino) 8 reti Immobile (Lazio) 7 reti Mkhitaryan (Roma) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Veretout (Roma) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (13ª GIORNATA)

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone

Ore 20:45

Parma-Juventus

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli