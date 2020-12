Oriana Sabatini all’antica, lady Dybala pensa alle nozze: “credo nel matrimonio e Paulo lo sa”

10 Dicembre 2020 17:29

Oriana Sabatini pensa al matrimonio: la showgirl argentina vorrebbe sposarsi e crede nella vita di coppia, Paulo Dybala lo sa!

Si dice spesso che le ragazze di oggi abbiano perso i ‘valori di una volta’, ma come spesso accade per tutti gli stereotipi, anche questo è un falso. O almeno non si può fare di tutta l’erba un fascio. Ne è l’esempio Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala che, nonostante il grande seguito social ed una giovane carriera fra musica e spettacolo, mette al primo posto degli obiettivi della sua vita la famiglia e il matrimonio.

Intervistata ai microfoni di ‘Gente’, Oriana Sabatini ha svelato: “mi piacerebbe sposarmi e Paulo lo sa. Ma ho imparato che tutto avviene senza pressioni o pretese. Può sembrare antiquato, ma attribuisco un grande valore al matrimonio. È un altro esempio della riconferma che il tuo partner vuole fare tutto con te. Per sostenere quell’amore anche con gli altri. E unire formalmente due famiglie. Immagino quel matrimonio molto simile a quella che è stata la mia festa per i 15 anni. Formare una famiglia è uno degli elementi della lista dei miei obiettivi da raggiungere. In cima alla lista, ‘ama i miei affetti e sii amato da loro’. Niente sarà mai più importante di quello”.