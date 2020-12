Oggi il dibattito “Quale futuro per la città metropolitana di Reggio Calabria?” organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia “Atreju”

10 Dicembre 2020 09:28

Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 19:00 su canali social e web, il primo incontro pubblico organizzato dal neocostituito circolo di Fratelli d’Italia “Atreju” in collaborazione con il coordinamento provinciale di Reggio Calabria. “Quale futuro per la città metropolitana di Reggio Calabria?”. Questo il tema scelto che vedrà impegnati Beniamino Scarfone e Denis Nesci, rispettivamente portavoce del circolo e commissario provinciale, assieme ad amministratori, dirigenti, simpatizzanti e rappresentanti delle categorie produttive. Ospite d’eccezione l’on. Italo Bocchino, insignito della cittadinanza onoraria reggina, che nel 2009 presentò a sua firma un emendamento per inserire Reggio Calabria tra le città metropolitane italiane. Un risultato politico straordinario che a cinquant’anni dai moti del ‘70 riscatta una comunità creando di fatto una concreta possibilità per risollevarsi. L’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook del circolo al link www.facebook.com/atrejurc/ e sul canale YouTube al link https://tinyurl.com/yxvvyctg.