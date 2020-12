Nuovo video di Klaus Davi realizzato in occasione del lancio del suo libro “I Killer della ‘Ndrangheta” [VIDEO]

3 Dicembre 2020 15:23

Nuovo video di Klaus Davi realizzato in occasione del lancio del suo libro “I Killer della ‘Ndrangheta” pubblicato da Piemme. Nello spot promozionale girato in bianco e nero e ideato da lui stesso, il massmediologo si misura con il mastro di ballo Giovanni Iapichino in una movimentata tarantella cosiddetta “scherma”, molto ballata soprattutto in Puglia, nella “notte della taranta”, e in Calabria. Questa tipologia di danza veniva una volta praticata dai picciotti come segno di sfida al fine di stabilire una priorità nella gerarchia mafiosa. Dopo le iniziali schermaglie, per l’appunto, i due contendenti estraggono dalla tasca un pugnale e si sfidano fino all’ultimo fendente. A “lasciarci le penne” è Klaus Davi che viene raggiunto da una pugnalata sferrata dal “picciotto” contendente, Giovanni Iapichino, e lo spot termina inquadrando una scia di sangue provocata dalla ferita. Si tratta del secondo video ideato da Klaus Davi per promuovere la sua ultima fatica saggistica: «Mi sono guardato tantissimi filmati della tarantella e pizzica pugliese, soprattutto quella cosiddetta “scherma”. Ma la mia vera ispiratrice è stata Madonna che mi ha letteralmente conquistato quando l’ho vista ballare in un resort della Puglia, affascinata da questo suggestivo ballo tribale, e ho tentato di imitarla. Non so se ci sono riuscito. Ringrazio tantissimo Giovanni Iapichino, artista, insegnante, ma anche musicista apprezzatissimo nel settore folkloristico non solo in italia ma anche in Europa”, ha commentato Davi.