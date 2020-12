Nuovo Dpcm: spunta l’ipotesi “spezzatino”, da Natale all’Epifania tra zone rosse e arancioni alternate

17 Dicembre 2020 09:15

Coronavirus e Natale, le parole del viceministro dell’interno Mauri

Ancora non ci sono novità sicure per come gli italiani potranno trascorrere le feste di Natale secondo il Dpcm in tempi di Coronavirus. Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore in riferimento alle nuove restrizioni in arrivo per il periodo festivo.

“La soluzione verso la quale si sta andando, ma oggi bisognerà decidere tutto, è quella di disporre restrizioni tipo zona rossa” nei giorni di Natale e Capodanno, lasciando invece liberi i cittadini di circolare nella loro regione il 28, 29 e 30 dicembre, ha spiegato Mauri, ospite di ‘Aradio Anch’io’ su Rai Radio 1