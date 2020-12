Nuovo Dpcm Natale, tra pochi minuti incontro Conte-capi delegazione: “dal 24 al 27 Italia zona rossa”

18 Dicembre 2020 09:10

Nuovo Dpcm Natale, Sibilia: “alle 9.30 incontro Conte-capi delegazione”

“Alle 9.30 saranno convocati i capi delegazione per una discussione” dal premier Giuseppe Conte, per discutere sulle misure restrittive del periodo natalizio, discussione “che poi sara’ allargata a tutto il governo”. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ad Agora’ su Rai 3. “Poi ognuno puo’ avere le sollecitazioni del proprio settore – ha aggiunto – ma dal Viminale abbiamo un osservatorio un po’ privilegiato e abbiamo la possibilita’ di capire prima quali sono gli effetti da realizzare sul territorio. Se non abbiamo misure restrittive in queste festivita’ poi le scuole, ad esempio, non riuscirebbero a riaprire” il 7 gennaio come previsto. “Oggi le ipotesi sul tavolo sono: dal 24 al 27 Italia zona rossa, 28 – 30 Italia zona arancione. Dopodiché 31 – 3 zona rossa. Questa oggi è l’ipotesi sul tavolo”, ha aggiunto Sibilia sulle prossime chiusure.