Nuovo censimento Istat: Messina scende a 227 mila abitanti, Reggio a 174 mila. Siderno unico comune in aumento demografico, tutti i DATI

15 Dicembre 2020 17:35

I dati del nuovo censimento Istat della popolazione residente: netto calo demografico in Calabria e Sicilia, aumentano gli stranieri

L’Istat ha pubblicato oggi i dati del censimento della popolazione italiana aggiornato al 2019: l’Italia scende sotto i 60 milioni di abitanti, con gli attuali 59.641.488 residenti che hanno una età media di 45,2 anni. Il calo della popolazione è molto più sensibile nelle Regioni del Sud rispetto a quelle del Nord, e si può sensibilmente evidenziare in Sicilia e in Calabria, che pochi anni fa superavano rispettivamente i 5 e 2 milioni di abitanti e invece adesso perdono, in un solo anno, rispettivamente 33 mila e 18 mila residenti.

Sicilia 4.875.290 (-33.258 rispetto al 2018)

(-33.258 rispetto al 2018) Calabria 1.894.110 (-17.911 rispetto al 2018)

In rapporto alla popolazione, il tasso di discesa demografica è ben più significativo in Calabria rispetto alla Sicilia. Analizzando in modo più specifico l’andamento dei principali comuni delle due Regioni, o almeno di una parte di essi, notiamo che l’unico in aumento demografico è Siderno. Tra le città, Catania ha un calo meno ridotto rispetto a quelli di Palermo, Messina e Reggio, mentre in Calabria c’è un tonfo di Crotone che perde in un solo anno il 3% della sua popolazione:

Palermo 647.422 (-5.928 rispetto al 2018)

(-5.928 rispetto al 2018) Catania 296.266 (-1.486 rispetto al 2018)

(-1.486 rispetto al 2018) Messina 227.424 (-1.856 rispetto al 2018)

(-1.856 rispetto al 2018) Reggio Calabria 174.885 (-1.414 rispetto al 2018)

(-1.414 rispetto al 2018) Siracusa 119.056 (-654 rispetto al 2018)

(-654 rispetto al 2018) Catanzaro 87.397 (-688 rispetto al 2018)

(-688 rispetto al 2018) Cosenza 65.623 (-479 rispetto al 2018)

(-479 rispetto al 2018) Crotone 61.005 (-1.961 rispetto al 2018)

(-1.961 rispetto al 2018) Acireale 51.176 (-185 rispetto al 2018)

(-185 rispetto al 2018) Barcellona Pozzo di Gotto 40.499 (-126 rispetto al 2018)

(-126 rispetto al 2018) Vibo Valentia 31.451 (-355 rispetto al 2018)

(-355 rispetto al 2018) Milazzo 29.935 (-208 rispetto al 2018)

(-208 rispetto al 2018) Gioia Tauro 19.494 (-27 rispetto al 2018)

(-27 rispetto al 2018) Palmi 18.170 (-150 rispetto al 2018)

(-150 rispetto al 2018) Siderno 17.401 (+68 rispetto al 2018)

(+68 rispetto al 2018) Taurianova 15.118 (-135 rispetto al 2018)

(-135 rispetto al 2018) Villa San Giovanni 13.149 (-187 rispetto al 2018)

(-187 rispetto al 2018) Capo d’Orlando 13.133 (-5 rispetto al 2018)

(-5 rispetto al 2018) Taormina 10.593 (-37 rispetto al 2018)

Significativo l’aumento dei residenti di nazionalità straniera: a livello nazionale sono oltre 5 milioni, pari all’8,4% della popolazione italiana. In Italia le più grandi comunità sono quelle dei rumeni (oltre 1 milione e 145 mila), degli albanesi (422 mila), dei marocchini (414 mila), dei cinesi (289 mila) e degli ucraini (229 mila).

In Sicilia gli stranieri residenti sull’isola sono 189.713. I cittadini più rappresentativi dei loro Paesi sono 54.472 rumeni, 20.599 tunisini, 15.190 marocchini, 12.662 srilankesi, 9.099 albanesi, 8.520 bengalesi, 6.953 cinesi, 4.886 polacchi, 4.895 filippini, 4.544 nigeriani.

In Calabria gli stranieri residenti sono 103.395: si tratta principalmente di 33.300 rumeni, 14.706 marocchini, 6.429 bulgari, 5.940 ucraini, 4.374 indiani, 3.136 polacchi, 2.777 albanesi, 2.751 cinesi, 2.619 nigeriani, 2.501 filippini, 2.466 pakistani.