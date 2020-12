Nuoto, ribaltone nel caso Sun Yang: la Corte federale svizzera annulla la squalifica per doping

24 Dicembre 2020 13:24

La Corte federale svizzera annulla la squalifica per doping inflitta a Sun Yang: il campione cinese era stato condannato ad 8 anni di stop

Nel settembre 2018 Sun Yang distrusse a martellate delle provette contenenti possibili prove di una sua positività al doping. Il campione cinese, secondo il TAS, non avrebbe saputo dare una valida motivazione per il gesto e venne condannato ad 8 anni di stop: una sospesione che avrebbe posto fine alla sua carriera. Nelle ultime ore invece, la Corte federale svizzera ha deciso di annullare la squalifica, dando vita ad un clamoroso ribaltone. “La decisione del Tribunale Federale Svizzero nasce da una contestazione contro il presidente del panel Cas e non include alcun commento sul merito del caso”, il commento della Wada in un comunicato ufficiale nel quale l’agenzia internazionale antidoping si dice anche pronta a non abbandonare il caso.