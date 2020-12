Nuoto, Elena Di Liddo positiva al Coronavirus: in quarantena anche Benedetta Pilato

20 Dicembre 2020 12:02

Un nuovo caso di Coronavirus nel nuoto azzurro. Al termine degli Assoluti invernali di Riccione, Elena Di Liddo è risultata positiva al Covid-19. La nuotatrice pugliese, quarta ai Mondiali e medagliata europea nei 100 farfalla, non potrà dunque prendere parte alle gare in Coppa Brema che si svolgeranno oggi a Roma. Nel viaggio verso la Capitale era presente con lei anche Benedetta Pilato che dunque dovrà rientrare presso la sua casa di Taranto e sottoporsi a regime di isolamento: anche per lei niente gare di fine anno. Diversi altri nuotatori sono stati a contatto con Elena Di Liddo e attendono di sapere se risultano contagiati o meno.