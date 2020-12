‘Ndrangheta, omicidio in Calabria: 50enne assassinato a colpi d’arma da fuoco [NOME e DETTAGLI]

3 Dicembre 2020 07:45

Omicidio in Calabria: assassinato ieri sera un uomo ritenuto legato a boss della Sibaritide, a sua volta ucciso due anni fa in un agguato di ‘Ndrangheta

E’ stato assassinato ieri sera Giuseppe Gaetani, 50 anni, a colpi d’arma da fuoco a Cassano Ionio, nel Cosentino, davanti alla sua abitazione: le indagini sull’omicidio sono al momento indirizzate verso gli ambienti della criminalità organizzata, in quanto l’uomo era ritenuto legato al boss della Sibaritide Leonardo Portoraro, a sua volta ucciso due anni fa in un agguato di ‘Ndrangheta.

Gaetani è stato raggiunto da diversi proiettili ed è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Cosenza.

Le modalità dell’agguato non lascerebbero dubbi sulla matrice mafiosa.