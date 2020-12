NBA, clamorosa stoppata di Derrick Joens Jr. su LeBron James: palla inchiodata al tabellone! [VIDEO]

29 Dicembre 2020 11:02

Straordinaria stoppata di Derrick Jones Jr. su LeBron James in Lakers-Blazers: il cestista di Portland insegue il ‘Re’ e inchioda la palla al tabellone

Anche LeBron James può essere stoppato e finire, dalla parte ‘sbagliata’, in un highlight che diventa virale. Solitamente siamo abituati a vedere il ‘Re’ compiere delle straordinarie stoppate in chase down, ma questa volta è stato lui a subirla durante la gara fra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Il numero 23 gialloviola si era appena liberato in area grazie al suo strapotere fisico, saltando successivamente per un semplice appoggio al tabellone: alle sue spalle però è sbucato dal nulla Derrick Jones Jr. che grazie alle sue straordinarie doti di saltatore è riuscito a piazzare una clamorosa stoppata inchiodando la palla contro il tabellone!