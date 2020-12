NBA – Curry esalta Nico Mannion: “il suo unico limite è il cielo”

4 Dicembre 2020 10:18

Stephen Curry esalta il talento di Nico Mannion: la stella di Golden State spende belle parole per il giovane playmaker italianoe

Il vice playmaker dei Golden State Warriors, colui che dovrà sostituire Stephen Curry, viene dall’Italia. La franchigia gialloblu ha deciso di puntare infatti sul talento di Nico Mannion, giovane stella del basket tricolore formatosi in Arizona. Mannion é stato scelto con la.pick numero 48 al secondo giro, forse un po’ in ritardo rispetto al suo reale valore, ma gli Warriors sembrano credere in lui.

Lo dimostrano le parole d’elogio di Steph Curry: “sono davvero convinto che il suo unico limite sia il cielo, anche dopo avergli parlato appena dopo la scelta al Draft. È più esperto, più saggio di quanto dovrebbe essere per la sua età: non gioca come dovrebbe fare un 19enne appena uscito dalla sua unica stagione al college. Non difetta certo di fiducia in sé. Sa di appartenere a questo livello; sa di avere il potenziale per ritagliarsi una lunga carriera in questa lega”.