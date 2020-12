Mercato NBA – Scambio Rockets-Wizards: Westbrook a Washington in cambio di Wall, la trade

3 Dicembre 2020 09:53

Mercato NBA, scambio fra Houston Rockets e Washington Wizards: Russell Westbrook nella capitale, John Wall e una scelta al Draft 2023 in Texas

Il mercato NBA regala una trade pazzesca nella tarda notte italiana. Sembrava un momento di quite, ma qualcosa si stava muovendo lontano dai riflettori. Gli Houston Rockets erano alla continua ricerca di una trade per Russell Westbrook che, nelle scorse settimane, aveva annunciato apertamente di voler cambiare aria. Nessuna offerta degna di nota però, quantomeno prima che arrivasse quella dei Washington Wizards. La franchigia texana si è decisa ad una trade che spedisce Russell Westbrook ai Washington Wizards in cambio di John Wall e una scelta al primo giro del Draft 2023. Contrattualmente è uno scambio alla pari, entrambi i playmaker guadagneranno 133 milioni nei prossimi 3 anni con tanto di player option da 47 milioni. Dal punto di vista prettamente cestistico la trade sembra in vece favorire Washington: Westbrook è pronto fin da subito, porta energia, punti e assist elevando il backcourt dei capitolini, specie se il feeling con Bradley Beal dovesse sbocciare fin da subito. Houston invece ottiene sicuramente un giocatore di grande livello come John Wall, ma fermo praticamente da 2 anni e con alle spalle un brutto infortunio al tendine d’Achille che, per un giocatore che faceva dell’esplosività la sua arma principale, rischia di risultare un’incognita pesante, parzialmente coperta da una scelta al Draft fra 3 anni.