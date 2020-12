NBA, record pazzesco dei Milwaukee Bucks: 29 triple contro i Miami Heat, solo Antetokounmpo resta a secco

30 Dicembre 2020 10:15

I Milwaukee Bucks firmano il record del maggior numero di triple a bersaglio in una partita NBA: ben 29 centri dalla distanza, solo Antetokoumpo resta a secco

Serata letteralmente da record per i Milwaukee Bucks. La franchigia del Wisconsin ha messo insieme 29 triple su 51 tentate, stabilendo il nuovo record per tiri mandati a bersaglio da dietro l’arco in una singola partita NBA. Sgretolato il precedente primato di 26 triple firmato dagli Houston Rockets di James Harden nel 2019. Mattatori della serata Khris Middleton (25 punti, 4/5 da 3), Jrue Holiday (24 punti, 6/10 da 3), Donte DiVincenzo (17 punti 5/6 da 3). Tutto il resto del roster è riuscito a mettere a segno almeno una tripla fra quelle tentate, niente da fare per Giannis Antetokounmpo che è l’unico rimasto a zero nonostante 2 tiri da dietro l’arco provati. Il fratello Thanasis ha fatto 1/2.