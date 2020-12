NBA – Perchè James Harden ha saltato l’allenamento con Houston? Senza mascherina al party del rapper Lil Baby

7 Dicembre 2020 13:58

James Harden salta l’allenamento con Houston: il ‘Barba’ alla festa di compleanno di Lil Baby senza mascherina, scatta il piano Covid

Se gli interessa ancora dei Rockets dovete chiederlo a lui. Coach Silas, allenatore della franchigia texana, si è espresso così in merito alle ultime notizie emerse sul James Harden. Il leader di Houston, che nelle sorse settimane sembra aver chiesto la cessione, non si è presentato all’allenamento di domenica sera programmato con gli Houston Rockets. Il motivo? Questioni relative al piano Covid della franchigia, scattato dopo che James Harden ha preso parte alla festa esclusiva del rapper Lil Baby, festeggiando e conversando con gli altri invitati (quasi) tutti senza mascherina. James Harden ha voluto celebrare il 26° compleanno dell’amico regalandogli una borsa Prada, 100.000 dollari e un orologio Richard Mille, oltre la sua presenza all’evento nonostante l’imminente impegno con i Rockets. Non di certo il comportamento che ci si aspetta da un professionista come il ‘Barba’, forse davvero ormai con la testa lontana da Houston.