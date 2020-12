NBA, chi vincerà di più in stagione? Ad Ovest domina Los Angeles, ad Est tonfo Rockets: le classifiche

15 Dicembre 2020 11:03

La nuova stagione NBA è ormai alle porte: chi vincerà più partite in regular season? ESPN ha rilasciato le sue stime: ad Ovest domina L.A., Est è il regno di Antetokounmpo

Manca appena una settimana all’inizio della nuova stagione NBA. La data del 22 dicembre si avvicina a grandi passi e tutti gli appassionati del basket a stelle e strisce non vedono l’ora di tornare ad ammirare i propri beniamini. ESPN, come di consueto, ha rilasciato le proprie stime sul possibile andamento della stagione, stilando quelle che potrebbero essere le classifiche di Eastern Conference e Western Conference in termini di vittorie-sconfitte e piazzamenti. Ricordiamo che quest’anno la regular season sarà composta da 72 partite viste le tempistiche più ristrette dovute all’epidemia di Coronavirus.

Ad Est i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo si riveleranno ancora la squadra dominante. Appena dietro un terzetto di outsider niente male: ESPN premia i Sixers di Doc Rivers, ma con le stesse vittorie li equipara ai Miami Heat finalisti delle scorse Finals e ai Boston Celtics che pur perdendo Hayward e con l’incognita sulla tenuta fisica di Kemba Walker restano nelle zone nobili della classifica. Quinta piazza per i Brooklyn Nets del duo Kevin Durant-Kyrie Irving che, se integri per tutta la stagione, potrebbero addirittura unirsi al terzetto appena citato. Raptors, Pacers e la sorpresa Wizards (con Westbrook) completano il lotto Playoff. Gli Hawks sono la prima delle escluse, ma potrebbero giocarsi con Washington l’ultima piazza. Stagione di tanking per Pistons, Hawks e Knicks sul fondo della classifica.

Ad Ovest Los Angeles resta il centro del basket. I Lakers, campioni NBA, si riconfermeranno in testa alla Conference seguiti dai Clippers. Nuggets e Mavericks consolideranno le loro posizioni e continueranno il loro percorso di crescita, così come Jazz e Blazers che saranno ancora presenti nella postseason. Le due sorprese sono fra 7ª e 8ª posizione: torneranno ai Playoff i Phoenix Suns del nuovo arrivato Chris Paul, così come i New Orleans Pelicans trascinati da Zion Williamson. Attenzione però ai redivivi Golden State Warriors che con Curry a pieno servizio e il giovane Wiseman (2° pick al Draft) puntano ad entrare fra le migliori 8. Assenza pesante quella degli Houston Rockets: visti i dissidi interni con Harden che vorrebbe partire, l’addio di Westbrook e le incognite Wall e Cousins, ESPN non dà fiducia ai texani. Ancora fuori dai Playoff gli Spurs. Thunder sul fondo della classifica, questa volta per davvero: è la stagione del rebuilding.

Classifica Eastern Conference:

Milwaukee Bucks 50-22 Philadelphia 76ers 44-28 Miami Heat 44-28 Boston Celtics 44-28 Brooklyn Nets 43-29 Toronto Raptors 42-30 Indiana Pacers 39-33 Washington Wizards 35-37 Atlanta Hawks 35-37 Orlando Magic 31-41 Chicago Bulls 28-44 Charlotte Hornets 27-45 New York Knicks 22-50 Cleveland Cavaliers 22-50 Detroit Pistons 22-50

Classifica Western Conference: