NBA – Lakers, LeBron James ed Anthony Davis cambiano numero di maglia: ecco quali e perchè

6 Dicembre 2020 12:10

LeBron James ed Anthony Davis cambiano numero di maglia a partire dalla stagione 2021-2022: il ‘Re’ cede il suo 23 al compagno

Il futuro dei Los Angeles Lakers è nelle mani di LeBron James e Anthony Davis. I due fenomeni gialloviola che hanno guidato la franchigia al titolo hanno da poco rinnovato i rispettivi contratti per un graduale passaggio di consegne nel quale LeBron James, avviato verso un finale di carriera a livelli straordinari, consegnerà progressivamente le chiavi della squadra ad Anthony Davis. Il primo gesto simbolico riguarda i numeri di maglia. Già a partire dalla scorsa stagione LeBron James avrebbe voluto cedere il suo 23 al giovane compagno, appena arrivato da NOLA, per tornare al 6 utilizzato a Miami. Nike ha però stoppato il tutto per ragioni di marketing: troppe maglie numero 23 di LeBron James, il must per le vendite in NBA, già prodotte e pronte alla vendita.

Il cambio di numero non avverrà nemmeno nella stagione 2020-2021 quella post titolo che inizierà il prossimo 22 dicembre, ma avverrà dalla 2021-2022: LeBron James tornerà ad indossare la casacca numero 6 mentre Anthony Davis vestirà la numero 23 che ha utilizzato nella sua esperienza liceale a Kentucky e poi ai New Orleans Pelicans in NBA.