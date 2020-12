NBA, James Harden in sovrappeso? Nell’esordio degli Houston Rockets tutti notano i suoi chili di troppo [FOTO]

16 Dicembre 2020 12:23

James Harden apparso in sovrappeso nell’esordio con gli Houston Rockets in preseason: la sua foto diventa virale sui social

Vuole andar via, preferisce i party agli allenamenti ed ora sembra anche in sovrappeso. Se non fosse già abbastanza chiaro, James Harden ha la testa ben lontana dagli Houston Rockets. ‘Il Barba’ non è contento delle prospettive che l’imminente stagione 2020-2021 pone davanti a sè. L’addio di Westbrook, con il quale aveva avuto degli screzi, non ha portato un reale miglioramento del roster viste le incognite sulle condizioni di salute dei nuovi arrivati John Wall e DeMarcus Cousins. Ai Rockets manca pure coach D’Antoni e il suo small ball estremo che metteva Harden al centro di tutto: l’allenatore si è dimesso dopo la disfatta ai Playoff della passata stagione. Nell’esordio di ieri contro gli Spurs, partita nella quale ha giocato 21 minuti, segnando 12 punti e fornendo 4 assist, James Harden è apparso con qualche chilo di troppo. Sui social circola infatti una foto del riscaldamento in cui la sua forma appare un po’ più rotonda del solito. Questione di prospettiva? Possibile, ma i dubbi sulle reali intenzioni del numero 13 rimangono.