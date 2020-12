NBA, infortunio Kawhi Leonard: terribile gomitata da Ibaka, sangue e 8 punti di sutura! [VIDEO]

26 Dicembre 2020 11:21

Infortunio per Kawhi Leonard nella gara della notte fra Nuggets e Clippers. La stella della franchigia di Los Angeles è stato costretto ad abbandonare la gara prima del tempo, nel quarto periodo di gioco, a causa di un duro colpo subito. Provando a catturare un rimbalzo, il compagno di squadra Serge Ibaka si è disinteressato di chi avesse attorno, puntando unicamente il pallone: ne è venuta fuori una tremenda gomitata al volto di Kawhi Leonard messo letteralmente ko. ‘Kawow’ ha perso molto sangue ed è dovuto tornare, sulle sue gambe, negli spogliatoi per farsi applicare 8 punti di sutura. Dagli esami delle prossime ore si saprà se potrà giocare la gara di domenica contro i Mavericks.

This was tough to watch. Kawhi Leonard took a nasty elbow to the face from his teammate Serge Ibaka.

Rarely do you see this much blood in a game..

pic.twitter.com/ThgtB9D2GO

— Skubie Mageza KWQC-TV6 (@Skubie3Mageza) December 26, 2020