NBA Christmas Day, prima vittoria per i Miami Heat: Duncan Robinson stende i New Orleans Pelicans

25 Dicembre 2020 21:04

NBA Christmas Day, la prima sfida va ai Miami Heat: sconfitti i New Orleans Pelicans per 111-98. Duncan Robinson sugli scudi

NBA Christmas Day! Anche al tempo del Coronavirus il basket americano non rinuncia alle sue tradizioni e la notte di Natale si arricchisce di tanto basket trasmesso anche ad orari Europei. Un regalo natalizio sicuramente gradito per tutti gli appassionati del basket americano che possono prepararsi all’ennesima abbuffata delle feste guardando un po’ di sport. La prima vittoria della giornata va ai Miami Heat che superano i New Orleans Pelicans 111-98. La franchigia della Florida, dopo la sconfitta all’esordio contro i Magic, ha raccolto il primo successo stagionale nonostante l’infortunio di Jimmy Butler a metà partita. Sugli scudi l’ottimo Duncan Robinson (23 punti), accompagnato da Goran Dragic (18 punti e 9 assist) e Bam Adebayo (17 punti). Ai Pelicans non basta lo strapotere fisico di Zion Williamson che mette a segno 32 punti e 14 rimbalzi.