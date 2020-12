NBA, la cerimonia di consegna degli anelli: è la notte che celebra i Los Angeles Lakers! [GALLERY]

23 Dicembre 2020 10:28

Cerimonia di consegna degli anelli ai Los Angeles Lakers nell’opening night NBA: la festa gialloviola è però rovinata dai Clippers

Come di consueto, l’opening night NBA è la serata in cui i campioni della stagione precedente ricevono il tanto agognato anello, anche al tempo del Coronavirus. Seppur senza la straordinaria cornice di pubblico che avrebbe reso ancor più magico il momento, i Los Angeles Lakers hanno ricevuto il meritato premio per aver dominato la passata stagione. Per LeBron James è il quarto anello della sua straordinaria carriera. Per Anthony Davis il primo, si augura di una lunga serie. Festeggiano anche gli ‘scudieri’ del Re: Caruso, Cook, Caldwell-Pope e Kostas Antetokounmpo, fratellino del talentuosissimo Giannis che mai avrebbe creduto di essere il secondo in famiglia a mettersi (forse) un anello al dito.