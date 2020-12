NBA – Celtics, infortunio Kemba Walker: iniezione di staminali al ginocchio, i lunghi tempi di recupero

1 Dicembre 2020 17:49

Infortunio Kemba Walker, problema al ginocchio per il playmaker dei Celtics: si curerà con le cellule staminali, sarà disponibile sono da metà gennaio

Infortunio Kemba Walker: i tempi di recupero – Sono settimane abbastanza difficili per i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha visto partire Gordon Hayward, ottenendo in cambio poco o nulla ed in vista della prossima stagione ha un grosso punto interrogativo pendente intorno alla situazione di Kemba Walker. Il playmaker ex Hornets già nella bolla di Orlando aveva fatto grande fatica ad esprimersi sui suoi livelli abituali a causa di un problema al ginocchio che lo perseguita da diverso tempo. Per risolvere una volta per tutte tale fastidio, Kemba Walker si è consultato con una serie di esperti in ambito medico, optando per un trattamento che prevede un’iniezione di cellule staminali. I tempi di recupero sono piuttosto lunghi: il playmaker di Boston dovrà stare fermo almeno fino a metà gennaio, ammesso che il trattamento funzioni alla perfezione. Il suo posto nel quintetto titolare verrà preso dal nuovo arrivato Jeff Teague.