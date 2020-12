Natale: Musumeci al Policlinico di Catania per auguri a sanitari e ricoverati [VIDEO]

25 Dicembre 2020 18:01

Sicilia: Natale nelle corsie degli ospedali per il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, le immagini

Natale nelle corsie degli ospedali per il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Accompagnato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza, il governatore si è recato al Policlinico di Catania per testimoniare il messaggio augurale al personale, agli operatori sanitari e ai ricoverati. Domenica il presidente della Regione e l’assessore alla Salute saranno al Civico di Palermo per dare l’avvio alla campagna di vaccinazione nell’Isola. “Sono contento – ha detto Musumeci – di avere trascorso una parte del giorno di Natale, insieme all’assessore Razza, con i sanitari, i volontari, gli operatori di uno dei più grandi ospedali dell’Isola. E’ importante stare accanto ai familiari in un giorno speciale, per condividere insieme il dolore e soprattutto la speranza”.