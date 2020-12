Natale a Reggio Calabria, le FOTO della Natività a Bagnara

11 Dicembre 2020 09:38

Natale a Reggio Calabria, la Natività a Bagnara: il regista Nino Romeo che ha curato l’allestimento con i suoi collaboratori

Un allestimento scenico della stalla dove e nato Gesù con personaggi ad altezza naturale che fa rivivere la magia della nascita di Nostro Signore. Il regista Nino Romeo che ha curato l’allestimento con i suoi collaboratori afferma: “Abbiamo voluto riportare in piazza questo meraviglioso momento che da sempre affascina grandi e piccoli. La Natività è soprattutto la scena della più grande sorpresa di Dio al mondo ed è uno specchio dell’umanità, di allora e di oggi. Ci sono i poveri e i ricchi, i credenti e gli indifferenti. C’è il buio e c’è la luce. C’è l’uomo e c’è Dio”. L’iniziativa realizzata dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra – Assessorato al Turismo, Presidenza del Consiglio della Regionale Calabria, Parrocchia Abbaziale di Bagnara Calabra, Procura Bagnara Santuario Madonna della Montagna Polsi, nell’ambito dell’iniziativa saranno organizzate una serie di iniziative in diretta sui social e tv. La scena della natività realizzata sotto i portici del palazzo comunale fa rivivere hai visitatori: il viaggio da Nazaret a Betlemme di Maria e Giuseppe, per un censimento, quando Maria fu colta dalle doglie. Poiché erano giunti in città la sera tardi, i due erano stati costretti a cercare rifugio dal freddo in una stalla. Così viene rappresentata la natività: una stalla con animali, un uomo, una donna, un piccolo bambino deposto in una mangiatoia, con solo un bue e un asino a scaldarlo nella sua prima, gelida notte nel mondo. La natività potrà essere visitata ogni giorno fino al 6 gennaio 2021, dalle ore 09 alle 20, portici palazzo comunale, con i distanziamenti previsti anti Covid 19. Non è Natale se non rivivi la magia della Natività di Bagnara.