Natale a Reggio Calabria: sul Corso Garibaldi si montano (finalmente) le luminarie

12 Dicembre 2020 11:14

In ritardo rispetto al passato, ma anche quest’anno il Corso Garibaldi sarà abbellito con le luminarie in occasione del periodo natalizio

Anche quest’anno il Corso Garibaldi di Reggio Calabria avrà le sue luminarie per il periodo delle festività natalizie. Un po’ in ritardo rispetto al passato, ma questa mattina gli operatori di una ditta incaricata hanno finalmente iniziato a montare le luci sulla via più battuta del centro. Tutto lascia intendere che saranno attive già nel pomeriggio di oggi o comunque nella giornata di domani, quando la Calabria entrerà ufficialmente in zona gialla. Un segnale di speranza per la cittadinanza che ha l’assoluto bisogno di ritrovare serenità in un periodo molto complicato, con il Coronavirus che ha già limitato troppe abitudini. In alto le FOTO a corredo dell’articolo che mostrano i lavori nella zona del Teatro Cilea e di Palazzo San Giorgio.