Si accende il Natale a Messina: le FOTO del Duomo illuminato a Festa

8 Dicembre 2020 22:45

Messina: il Natale dei messinesi è iniziato, tra effetti speciali e l’affetto della gente. Le immagini a festa del Duomo

Messina, nel giorno dell’Immacolata Concezione, si colora a festa e attende con ansia le festività natalizie. In un post su facebook, il sindaco Cateno De Luca, scrive: “si accendono luci di speranza, luci nuove, luci artistiche per vivere questa ricorrenza che ricorderemo a lungo per la sua straordinarietà, dovuta a questo 2020 funesto che si va a concludere. Rivolgo i miei ringraziamenti non formali né rituali, ma veramente sentiti alle aziende pubbliche, alla Tourist & Caronte Spa, all’Ente Teatrio V. E. ed all”Università di Messina, che hanno reso possibile tutto questo e quanto altro vedremo nei prossimi giorni. Un grazie di cuore anche a S.E. l’Arcivescovo di Messina ed alla Sovrintendenza ai BB. CC. per la preziosa collaborazione. Gli assessori non li ringrazio perché hanno fatto solo il loro dovere e Gallo, in particolare, si è pure divertito nel sentirsi criticare nei giorni scorsi. Ma lo avevano criticato pure 13 anni fa per i concerti al San Filippo e sapete poi come è andata a finire. Un ultima considerazione sulla presenza di un centinaio di persone a piazza Cairoli. Abbiamo fatto di tutto per rispettare le distanze di sicurezza e ringrazio le forze dell’ordine per il non facile lavoro svolto nel tentativo di contenere l’entusiasmo e la partecipazione emotiva della gente. La mia presenza si è limitata a qualche decina di minuti, selfie compresi, proprio per evitare assembramenti. Comunque, chi vuole trovare sempre un motivo per criticare ora potrà spostare il tiro dall’albero al passante. Auguri Messina”, conclude.