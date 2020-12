Natale ai tempi del Coronavirus, riecco l’autocertificazione: scarica il modulo [DOWNLOAD]

19 Dicembre 2020 20:43

È online il modulo di autocertificazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle Regioni nelle quali sono in vigore ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. Il modello è compilabile anche al momento del controllo [SCARICA]

Toh! Guarda chi si rivede! Come annunciato ieri dal Premier Giuseppe Conte, l’Italia torna in zona rossa, lo farà per quasi tutto il periodo delle festività natalizie (24, 25, 26 e 27 dicembre; 31 dicembre e 1 gennaio; 2, 3, 5 e 6 gennaio), quindi per uscire si dovrà compilare il modulo dell’autocertificazione. Presenti sulla Gazzetta Ufficiale tutti i provvedimenti emanati dal Governo: è vietato ogni spostamento, dentro e fuori dal proprio comune, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, quindi per spostarsi serve l’autodichiarazione.

Italia zona rossa: cosa è permesso fare durante il periodo di Natale e Capodanno

Durante i giorni festivi si potrà fare visita a parenti e amici, lo spostamento verso le abitazioni private è consentito solo a due persone e una sola volta al giorno, si possono portare con sé i minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti, resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per quanto riguarda i negozi tra le attività possono restare aperte quelle alimentari e di prima necessità, così come edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I luoghi di culto possono restare aperti fino alle 22. Per i servizi di ristorazione (pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) è possibile solo l’asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio. È consentita anche l’attività motoria e sportiva individuale nei pressi della propria abitazione.

Per svolgere tutte queste azioni andrà portato con sé sempre l’autocertificazione, solamente quando si esce di casa nelle giornate indicate come rosse: dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dall’1 al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. Il modulo dovrà essere esibito in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine per giustificare lo spostamento. L’autodichiarazione, in ogni caso, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Di seguito il LINK per scaricare il modulo.