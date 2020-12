Il Natale dei calabresi al Nord Italia, un racconto tra risate e nostalgia: il divertente VIDEO di Gennaro Calabrese dedicato ai parenti lontani

24 Dicembre 2020 14:05

Una dedica ai meridionali che hanno dovuto rinunciare alle vacanze di Natale al Sud con la propria famiglia

Un messaggio d’augurio ai meridionali emigrati per lavoro al Nord Italia che a causa dell’epidemia del Coronavirus non hanno potuto fare rientro a casa dai propri familiari. Va a loro il pensiero del comico Gennaro Calabrese, che ha realizzato una divertentissima clip. Un reggino residente nel Settentrione trascorre il cenone della vigilia di Natale coi propri vicini: quella gente però non è abituata come i cittadini del Sud alle ricche mangiate che di solito accompagnano le festività del periodo. E così, alla chiamata della premurosa madre, vogliosa di illustrare al figlio il ricco menu della serata, il calabrese emigrato scoppia in un pianto misto tra nostalgia e tristezza. Ma per sua (s)fortuna è solo un sogno…

Non vogliamo spoilerare nessun altro dettaglio, vi affidiamo alle immagini sicuri che la simpatia dell’artista Calabrese riuscirà a regalarvi un sorriso.