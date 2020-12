Natale 2020 a Messina: al via da oggi il programma degli eventi

23 Dicembre 2020 14:00

Messina: promosso dall’Amministrazione comunale si è avviato il cartellone degli appuntamenti natalizi

Promosso dall’Amministrazione comunale, fortemente voluto dal Sindaco Cateno De Luca e messo a punto dagli Assessori allo Spettacolo Francesco Gallo e alla Cultura Enzo Caruso, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali retto dall’Assessore Alessandra Calafiore e dell’Azienda Speciale Messina Social City, si è avviato il cartellone degli appuntamenti natalizi. In programma oggi, nell’ambito della Sezione “Carezze di Natale” nel corso della mattinata appuntamenti musicali negli asili, all’Angolo del Cucciolo a Giostra, con I Cariddi; all’asilo Suor M.F. Giannetto, a Camaro a cura dell’Associazione Insieme Siciliano, e all’asilo di S. Licandro esibizione de I Cariddi; a Villa Dante, laboratori dei Centri socio educativi, con l’esibizione de I Cariddi e alle 18, performance musicale a cura di Mata e Grifone. Sempre nella giornata di oggi il suono della zampogna nelle Case di Riposo, alle 17, a Casa Serena con l’Associazione Pietro Mascagni, alle 17.30, Alloggi di Transito a Bisconte – Associazione Pietro Mascagni, alle 17, Don Orione – La Madonnina; alle 17.30, Collereale – La Madonnina, e alle 19.30 alla Casa di Vincenzo – Mata e Grifone. Le esibizioni dei musicisti si terranno nei cortili delle strutture, senza alcun contatto con il personale di servizio, gli utenti e gli ospiti, che potranno così godere delle performance dalle finestre a debita distanza di sicurezza, al fine di respirare la magica atmosfera natalizia garantendo così anche le necessarie misure anti COVID19.

Il calendario:

STREAMING NATALIZI trasmessi da S. Maria Alemanna e dall’Auditorium del Palacultura

25 dicembre

Roberto Metro ed Elvira Foti – concerto di Natale per pianoforte a quattro mani

31 dicembre

Silvia Mezzanotte – le più belle canzoni di Natale e brani recitati da Elio Grifò

5 gennaio

Eugenio Bennato – Qualcuno sulla terra – concerto di canzoni inedite sulla natività

6 gennaio

Piero Mazzocchetti – Sacro Natale

9 gennaio

Tony Canto e le Glorius – NATALE VentiVenti

VOCI E SUONI DELLA TRADIZIONE

4 gennaio

Notte pastorale – In Nativitate Domini – concerto per strumenti colti e popolari

Chiesa di S. Caterina

a cura dell’Associazione Orchestra da Camera di Messina

24 gennaio

I Cantustritti – U cuntu i San Giuseppi – Frammenti del Natale Siciliano

26 gennaio

Grammelot – La Gabbia Dorata – rappresentazione teatrale

28 DICEMBRE 1908. Commemorazione del 112° anniversario del terremoto

28 dicembre

ore 05.20

Messa in onda e pubblicazione sul sito web e sulla pagina fb del Comune di Messina del video “28 Dicembre 1908. Corrispondenze e testimonianze del Terremoto che distrusse Messina” – a cura degli Assessorati alla Cultura e alla Protezione Civile del Comune di Messina

ore 9

Gran Camposanto

Deposizione della Corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto in collaborazione con il Comitato Cittadino “100 Messinesi per Messina 2Mila8”.

ore 10.45

Colonna Votiva – Piazza Immacolata di Marmo

Scopertura della lapide commemorativa per il 50° Anniversario del terremoto in collaborazione con l’Associazione Culturale “Messina Sacra”

ore 11

Pubblicazione sul sito web e sulla pagina fb del Comune di Messina del video “Comitato Messina 908 – Memoria di 112 nomi” – a cura dei professori Dino e Salvatore Calderone e Francesco Rubino

ore 11.45

Omaggio al Monumento ai Marinai Russi – deposizione di una Corona d’alloro in collaborazione con il Consolato onorario della Federazione Russa

29 dicembre

DANZAEMOTUS – In memoria del terremoto del 28 dicembre – Studio danza di Mariangela Bonanno

LABORATORI DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI – VILLA DANTE

28 dicembre

ore 10.30 e 16.30 – intervento musicale a cura di Triskele

29 dicembre

ore 10.30 e 16.30 – performance a cura di Carullo-Minasi

30 dicembre

ore 10.30 e 16.30 – intervento musicale a cura dell’Associazione Gonzaga

Le date potranno subire variazioni.

Per le ristrette normative anti assembramento, le manifestazioni saranno trasmesse in streaming alle ore 18 sulla pagina fb “Kulturavirus”, gestita dal Comune di Messina e creata appositamente per l’occasione, sulla quale saranno pubblicati foto e video prodotti sino al 9 gennaio 2021.