Il Napoli crea tanto ma concretizza poco: per i sedicesimi di Europa League basta l’1-1 contro la Real Sociedad

Il Napoli passa in vantaggio ma si fa rimontare dalla Real Sociedad nel recupero: ai partenopei basta l’1-1 per accedere ai sedicesimi di Europa League

Il Napoli archivia il primo obiettivo stagionale, l’accesso ai sedicesimi di Europa League. A differenza di Milan e Roma, ai partenopei è servita l’ultima giornata di un girone più ostico del previsto per staccare il pass per il turno successivo. La certezza matematica è arrivata al termine della prima europea al ‘Diego Armando Maradona’ contro la Real Sociedad. Il match finisce 1-1, risultato che sta stretto agli azzurri in vantaggio con Zielinski nel primo tempo, incapaci di trovare il gol della sicurezza ed infine rimontati nel recupero della seconda frazione da un gol di Willian Josè. Napoli primo nel girone, qualificato proprio insieme agli spagnoli. In contemporanea in campo anche la Roma che, avendo dato ampio spazio alle riserve poichè sicura della qualificazione come prima del girone è stata sconfitta 3-1 dal CSKA Sofia.

Risultati Europa League 6ª giornata:

Ore 18:55

CSKA Sofia-Roma 3-1

Dundalk-Arsenal 2-4

Hapoel Beer Sheva-Nizza 1-0

Lech-Rangers 0-2

Leverkusen-Slavia Praga 4-0

Napoli-Real Sociedad 1-1

Paok-Granada 0-0

PSV-Omonia 4-0

Rapid Vienna-Molde 2-2

Rijeka-AZ Alkmaar 2-1

Standard Liegi-Benfica 2-2

Young Boys-Cluj 2-1

Classifiche

Girone A

Roma 13

Young Boys 10

Cluj 5

CSKA Sofia 6

Girone B

Arsenal 18

Molde 10

Rapid Vienna 7

Dundalk 0

Girone C

Leverkusen 15

Slavia Praga 12

Hapoel Beer Sheva 6

Nizza 3

Girone D

Rangers 14

Benfica 12

Lech Poznan 4

Standard Liegi 3

Girone E

PSV 12

Granada 11

PAOK 6

Omonia 4

Girone F

Napoli 11

Real Sociedad 9

Az Alkmaar 8

Rijeka 4

Girone G

Leicester 10

Braga 10

Zorya 6

AEK Atene 3

Girone H

Lilla 11

Milan 10

Sparta Praga 6

Celtic 1

Girone I

Villarreal 13

Maccabi Tel Aviv 8

Sivasspor 6

Qarabag 1

Girone J

Antwerp 12

Tottenham 10

LASK 7

Ludogorets 0

Girone K

Dinamo Zagabria 11

Wolfsberger AC 7

Feyenoord 5

CSKA Mosca 3

Girone I

Hoffenheim 13

Stella Rossa 10

Liberec 6

Gent 0

