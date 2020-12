Napoli, è Gattuso show in conferenza. La risposta sul rinnovo è in calabrese: “Fatevi i cazz vuost…” [VIDEO]

9 Dicembre 2020 16:16

E’ il solito sincero, genuino e simpatico Gattuso quello che risponde ad una domanda sul rinnovo col Napoli: la battuta è in calabrese e diventa virale. Il VIDEO

Il solito Gattuso. Ma non c’è da stupirsi. L’allenatore del Napoli, nella conferenza stampa odierna alla vigilia del match di Europa League contro la Real Sociedad, ha risposto anche a una domanda sul rinnovo di contratto col club. Ma non è stata una risposta qualunque, bensì in calabrese: “Rinnovo? Dalle mie parti si dice ‘fatevi i cazz vuost”, ha detto ridendo l’ex centrocampista del Milan, che ha ancora una volta dimostrato la sua sincerità, trasparenza e genuinità, tutti elementi che fanno sì che venga apprezzato e stimato da tanti tifosi in giro per l’Italia, da nord a sud. Di seguito il VIDEO.