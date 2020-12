A Natale regaliamo musica: Liguabue al primo posto della classifica dei bestseller di Amazon col suo box “77+7”

4 Dicembre 2020 16:00

La musica è il regalo perfetto per Natale: cd, vinili o album in versione mp3, ce n’è per tutti i gusti e tutte le esigenze. Scopriamo insieme la classifica dei bestseller di Amazon, potrebbero essere un ottimo spunto per un dono apprezzatissimo

La musica è uno speciale rifugio e ci accompagna nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi momento: in macchina, durante un allemanento, in cucina, a letto ed in tantissime altre occasioni la musica ci fa compagnia. Per questo motivo la musica è uno tra i regali più apprezzati: per compleanni, ricorrenze speciali e, ovviamente, per Natale, un bel cd è un dono perfetto!

Con la musica si fa sempre un figurone! Certo, bisogna però conoscere i gusti della persona che riceverà il regalo. Se non si conoscono benissimo i gusti del destinatario del dono ci si può affidare alle classifiche di bestseller di Amazon. Al momento al primo posto della classifica dei più venduti c’è il box di 8 cd di Ligabue “77 singoli + 7 inediti“, Un box di 8 cd che include anche un nuovo album di 7 inediti, disponibile sia in versione Cd Audio che in Mp3 (per la prova gratuita di Amazon Music clicca sul banner)





Scopriamo insieme il resto della classifica (la top ten): potrebbe dare spunti utilissimi per i regali di Natale da fare ad amici e parenti nonostante le limitazioni a causa dell’emergenza coronavirus.

Al secondo posto dei bestseller di Amazon c’è “In Questa Storia Che E’ La Mia” di Claudio Baglioni. L’edizione deluxe con 2 cd e 4 brani in versione acustica e foto.

Al terzo posto torna Ligabue col nuovo album “7“, che contiene appunto 7 inediti: “La ragazza dei tuoi sogni”, “Mi ci pulisco il cuore”, “Si dice che”, “Un minuto fa”, “Essere umano”, “Oggi ho perso le chiavi di casa”, “Volente o nolente”.

Al quarto posto spunta Zerosettanta Vol 1, di Renato Zero:

Scendendo al quinto posto torna Claudio Baglioni con “In questa storia che è la mia vita” (Digipack)

Al sesto posto invece c’è Tiziano Ferro col suo box di 2 cd “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri“:

Al settimo posto ritroviamo Renato Zero con Zerosettanta Vol.3:

8° posto per Be (edizione Deluxe) della boy band sudcoreana BTS:

Al nono posto spunta Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito oggi:

Chiude la top ten invece Plaza con lettera di Capo Plaza:

Per chi volesse restare in tema Natale può optare per il disco di canzoni natalizie di Michael Bublè, “Christmas”, al 20° posto dei bestseller di Amazon: