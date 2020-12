Lutto nel mondo della musica, morto Franco Bolignari il cantante di Crudelia De Mon

5 Dicembre 2020 14:12

Lutto nel mondo della musica: Franco Bolignari aveva 91 anni, ha doppiato in italiano la colonna sonora del film Disney “La carica dei 100 e 1”

Il musicista jazz e cantante Franco Bolignari, noto al grande pubblico per aver interpretato le colonne sonore del film di Walt Disney “La carica dei 100 e 1” e della pellicola “Tutti insieme appassionatamente”, è morto a Roma all’età di 91 anni. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa romana dei Santi Martiri Canadesi. Era nato nella Capitale il 26 ottobre 1929. Nel 1954 vinse il Festival di Messina con la canzone “Lu sceccu lagnosu”, incisa anche da Domenico Modugno. Nel 1955 fu finalista al Festival di Firenze e al Festival di Vibo Valentia, nel 1959 al Festival di Velletri. Nel 1961 venne scelto dalla Disney per doppiare in italiano la canzone “Crudelia De Mon” nel popolare film di animazione “La carica dei 101 e 1”. Successivamente la Disney lo confermò per doppiare la colonna sonora di “Magia d’estate”. Ha cantato anche nel film “Tutti insieme appassionatamente” (1966), interpretando la canzone “Quindici anni, quasi sedici”. Bolignari ha eseguito anche i motivi conduttori di vari film italiani quali “Tam Tam Mayumbe”, “Accadde tra le sbarre”, “Non c’è amore più grande”, “L’ultimo amante”. Per la casa discografica Rca-Italiana ha inciso numerosi dischi con i maestri Savina, Trovajoli e Morricone. Franco Bolignari è stato in seguito il cantante della Roman New Orleans Jazz Band interpretando celebri ballads americane e cantando finalmente la musica jazz, quella che aveva imparato da ragazzino dagli americani della V Armata alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1995 aveva fondato il suo quartetto, dedicato alla musica jazz anni Trenta-Quaranta.