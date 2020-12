Motonavi bloccate in Cina, D’Uva: “anche il messinese Aliberti tornerà presto a casa”

29 Dicembre 2020 11:09

Motonavi bloccate in Cina, D’Uva: “I nostri connazionali degli equipaggi bloccati in Cina, compreso il marittimo messinese, torneranno presto a casa. Ministero Esteri cinese ha autorizzato lo sbarco. Grazie al ministro Di Maio e al corpo diplomatico per il prezioso lavoro svolto”

“I nostri connazionali degli equipaggi bloccati in #Cina, compreso il marittimo messinese, torneranno presto a casa. Ministero Esteri cinese ha autorizzato lo sbarco. Grazie al ministro @luigidimaio e al corpo diplomatico per il prezioso lavoro svolto”. Lo scrive in un tweet il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle. “Sono estremamente contento – dichiara D’Uva – che questa vicenda si concluda positivamente anche per il messinese Alessio Aliberti, secondo ufficiale di coperta a bordo della nave Mba Giovanni. Dall’estate ho mantenuto contatti costanti con la Farnesina, la quale ha seguito la vicenda con grandissima attenzione fin dal primo momento”.