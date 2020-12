MotoGp – Operazione Marc Marquez, lo spagnolo sotto i ferri per la 3ª volta: i tempi di recupero sono lunghissimi

3 Dicembre 2020 23:40

Operazione Marc Marquez, il pilota spagnolo sotto i ferri per la terza volta consecutiva: i tempi di recupero sono lunghissimi

Operazione Marc Marquez: lo spagnolo ancora sotto i ferri – Per la terza volta consecutiva Marc Marquez ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere il problema all’omero del braccio destro che si porta dietro dallo scorso 19 luglio. Il pilota spagnolo ha già saltato tutta la passata stagione, nonostante due interventi nei quali è stata inserita e poi sostituita una placca che probabilmente ne ha solo peggiorato il problema, impedendo all’osso di rinsaldarsi. La decisione di tornare subito in pista dopo la prima operazione, seppur senza riuscire poi a correre a causa del dolore, ovviamente non ha aiutato. Il terzo intervento, effettuato presso l’ospedale Internazionale Ruber di Madrid, è durato 8 ore nel corso delle quali gli è stata sostituita la placca presente e gli è stato eseguito un piccolo trapianto osseo. I tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi, dunque con grande probabilità Marc Marquez salterà l’inizio di stagione 2021.